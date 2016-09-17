Знарок - в сборной России до Олимпиады-2018

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что главный тренер сборной России Олег Знарок останется на своем посту вплоть до Олимпиады, независимо от результата на Кубке мира. По словам руководителя, на турнире в Торонто, нужно, по крайней мере, выйти из группы, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Выступление на Кубке мира не повлияет на работу Олега Знарка. – Он будет в команде до Олимпийских игр, – отметил Третьяк. – В Торонто неплохо бы выйти из группы.