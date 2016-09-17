20:21 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Знарок - в сборной России до Олимпиады-2018

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Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что главный тренер сборной России Олег Знарок останется на своем посту вплоть до Олимпиады, независимо от результата на Кубке мира. По словам руководителя, на турнире в Торонто, нужно, по крайней мере, выйти из группы, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Выступление на Кубке мира не повлияет на работу Олега Знарка. – Он будет в команде до Олимпийских игр, – отметил Третьяк. – В Торонто неплохо бы выйти из группы.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lars Berger

Макеева!

21:39

echo2011

Решил успокоить.В случае неудачи выгонят с треском!

21:16

Искремас

Печально.

20:39

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