Знарок не стал вносить изменения в звенья сборной России по сравнению с матчем против Канады

Сборная России провела тренировку в Торонто в преддверии Кубка мира, который стартует 17 сентября. Главный тренер национальной команды Олег Знарок не стал вносить изменения в сочетание звеньев по сравнению с выставочным матчем с Канадой (2:3 ОТ).

Сборная России работала в следующих сочетаниях:

вратари: Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский;

"красные": Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Павел Дацюк – Никита Кучеров;

"белые": Андрей Марков – Алексей Емелин, Николай Кулемин – Евгений Малкин – Владимир Тарасенко;

"желтые": Дмитрий Куликов – Алексей Марченко, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

"синие": Никита Нестеров, Иван Телегин – Артем Анисимов – Евгений Кузнецов, Владислав Наместников.