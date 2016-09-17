Знарок не стал менять тройки на тренировке перед поединком со Швецией

Сборная России провела тренировку в Торонто перед стартовым матчем Кубка мира-2016 против Швеции. Главный тренер национальной команды Олег Знарок не стал менять состав сочетаний по сравнению с выставочным матчем с Канадой (2:3 ОТ):

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Павел Дацюк – Никита Кучеров;

Андрей Марков – Алексей Емелин, Николай Кулемин – Евгений Малкин – Владимир Тарасенко;

Дмитрий Куликов – Алексей Марченко, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

Никита Нестеров, Владислав Наместников, Иван Телегин – Артем Анисимов – Евгений Кузнецов.

Матч Россия – Швеция состоится завтра в Торонто, начало – в 22:00.