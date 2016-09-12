Жиру пропустил тренировку сборной Канады

Нападающий сборной Канады Клод Жиру пропустил тренировку в Оттаве, информирует пресс-служба НХЛ. 28-летнему форварду "Филадельфии" предоставили день отдыха, завтра он должен выйти на лед. В субботнем выставочном матче против США (5:2) он сыграл почти 15 минут.

Сообщается, что канадцы занимались в следующих сочетаниях:

нападающие Маршан – Кросби – Бержерон, Кутюр – Тэйвз – Стэмкос, Таварес – Гецлаф – Перри, Дюшен – Сегин – Торнтон,

защитники Власич – Уэбер, Боумистер (Маззин) – Даути, Пьетранджело – Бернс,

большинство Бернс – Сегин, Торнтон – Кросби – Перри; Даути – Стэмкос, Тэйвз – Гецлаф – Таварес.

В среду сборная Канады проведет заключительный выставочный матч в рамках подготовки к Кубку мира-2016 против России, игра пройдет в Питтсбурге. Турнир в Торонто стартует 17 сентября, канадцам предстоит встреча со сборной Чехии.