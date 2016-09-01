Зеттерберг пропустит Кубок мира из-за травмы

Форвард сборной Швеции Хенрик Зеттерберг не сможет принять участие в Кубке мира, информирует пресс-служба Ассоциации хоккея Швеции. Нападающий пропустит турнир из-за травмы. Его место в команде займет Микаэль Бэклунд.

Полностью заявка сборной Швеции выглядит следующим образом: вратари – Лундквист, Ленер, Маркстрем; защитники – Хедман, Строльман, Э. Карлссон, Экман-Ларссон, Экхольм, Яльмарссон, Х. Линдхольм; нападающие – Бэкстрем, Л. Эрикссон, Ф. Форсберг, Хернквист, Хагелин, Крюгер, Ландескуг, Х. Седин, Д. Седин, Сильверберг, Седерберг, Бэклунд, Ракелль.