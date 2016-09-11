15:34 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Здено Хара: "Сборной Европы нужно изменить свою игру"

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Защитник сборной Европы Здено Хара после поражения в выставочном матче с Северной Америкой (0:4) подчеркнул, что команде нужно изменить свою игру. По его словам, сборной не хватает опыта.

- Если говорить о том, что было раньше, то молодые игроки проходили путь от фарм-клуба до основной команды, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Хары. - Сейчас же хоккеисты сразу попадают в НХЛ, перешагивая через одну ступень.

Любая игра - это опыт. Половина игроков в команде не провели ни единого матча, другая половина играла на больших площадках. Дебютная встреча показала, что нам нужно внести изменения в свою игру и прибавлять.

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