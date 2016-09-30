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Здено Хара: "Сборная Канады не смогла показать свою игру в финале Кубка мира"

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Четверг. Торонто. Европа - Канада - 1:2. Канадцы празднуют победу в турнире.Европа показала, как играть с Канадой

Защитник сборной Европы Здено Хара после поражения во втором матче финала Кубка мира от Канады (1:2) подчеркнул, что команда разочарована поражением, но получила удовольствие от участия в турнире. По его словам, соперник не сумел показать своей игры в заключительном матче.

- Мы ни в коем случае не расслабились в конце матча. Настраивались играть до финальной сирены, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Хары. - Очень обидно вот так проигрывать. Большую часть матча нам удавалось контролировать ход встречи, заставлять соперника совершать ошибки.

Мы забили первыми, игра была равной. Канадцы не смогли показать своей игры. Потом случилось то, что случилось. Тяжелое поражение. Несмотря на это, турнир прошел замечательно, все члены нашей команды получили от него удовольствие.

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