Здено Хара: "Не понимаю, почему меня освистывают болельщики"

Защитник сборной Европы Здено Хара рассказал, что не понимает причину того, что его постоянно освистывают канадские болельщики. Европейцы проиграли первый финальный матч Кубка мира команде Канады со счетом 1:3.

– Если честно, я не понимаю, почему меня освистывают. Может, это как-то связано с "Бостоном", но ведь и в сборной Канады есть игроки из "Бостона", – приводит слова Хары "Р-Спорт". – Стараюсь не обращать на это внимания, концентрироваться на игре. Я не могу контролировать болельщиков, но мне, конечно, непонятно их поведение. Может, им просто нужно кого-то освистывать? Не знаю, в любом случае мне все равно.