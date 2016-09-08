14:29 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Здено Хара: "Если сборная Европы станет победителем Кубка мира, праздновать это будут в восьми странах"

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Защитник сборной Европы Здено Хара подчеркнул, что не испытывает недостатка мотивации перед стартом Кубка мира. По его словам, выступление на данном турнире является новым опытом.

- Для меня это станет совершенно новым опытом, - приводит официальный сайт ИИХФ слова Хары. - У меня нет недостатка мотивации, потому что Кубок мира не проводился с 2004 года. Наша команда состоит из игроков, которые представляют восемь стран. Если мы одержим победу в турнире, то праздновать это будут в каждой из них. Мы должны сделать все, чтобы принести пользу команде.

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