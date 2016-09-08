Йозеф Яндач: "Во втором периоде сборная Чехии потеряла свой хоккей"

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Йозеф Яндач отметил, что его команде не хватило концентрации во втором периоде в матче с командой России. Чехи проиграли россиянам в матче, который состоялся в Санкт-Петербурге, со счетом 3:4. 10 сентября команды сыграют между собой в Праге.

– Буду говорить по-русски, может, и не совсем правильно, но раз уж я в России... В первом периоде мы играли хорошо, но во втором потеряли свой хоккей. В третьем периоде снова прибавили, но не смогли сравнять счет. Впереди у нас еще две игры, в том числе и еще один поединок с Россией и заключительная игра с молодежью Северной Америки. Постараемся прибавить и провести их лучше. Червенка не играл из-за травмы. Но она несерьезная - в субботнем матче он выйдет на лед.

- В Чехии команды сыграют на большой площадке. Нет ли у вас опасений из-за этого?

- Команды будут играть те же. Да и потом, там ширина площадки 28 метров, разница - один метр. (Сергей ЯРЕМЕНКО)