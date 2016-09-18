07:33 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Ярослав Галак: "Сборная Европы сделала заявление, победив США"

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Сборная Европы, обыграв американцев в первом матче Кубка мира, сделала своего рода "заявление" о своих серьезных намерениях на этом турнире, заявил вратарь команды Ярослав Галак.

Сборная Европы в субботу со счетом 3:0 обыграла команду США. Галак, пропустивший концовку сезона-2015/16 из-за травмы, отразил 35 бросков.

– Это был мой первый официальный матч за последние полгода, и считаю, что неплохо его провел, – приводит "Р-Спорт" слова Галака. – Хочу поблагодарить своих защитников, они хорошо помогали мне, особенно в первом периоде. Ключевым моментом в этой игре было то, что мы сыграли так, как и договаривались – с полной отдачей все шестьдесят минут. Можно сказать, что этой победой мы сделали определенное заявление, ведь все считали нас аутсайдером.

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