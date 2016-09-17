17:57 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Вячеслав Фетисов: "Политики на Кубке мира быть не должно"

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Двукратный олимпийский чемпион, победитель Кубка Канады Вячеслав Фетисов не хочет верить в то, что политика может вмешаться в хоккей на предстоящем Кубке мира. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В соревнованиях принимают участие восемь команд: сборные Канады, США, России, Финляндии, Чехии, Швеции, Европы (представлены игроки из восьми стран) и команды лучших североамериканских хоккеистов в возрасте до 23 лет.

- Не думаю. Не хотелось бы верить в это во все, - цитирует "Р-Спорт" Фетисова. - Национальная хоккейная лига проводит турнир, там политики не должно быть. Это лига интернациональная, играют все лучшие хоккеисты мира. Конечно, они хотят, чтобы выиграли свои, но, мне кажется, им все равно, кто выиграет по большому счету. В 87-м году была другая ситуация, холодная война и все, что связано с этим. Мне не хочется в это верить, что политика может вмешаться в хоккей, который будет сейчас проводиться в Канаде.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160917/1084037761.html

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