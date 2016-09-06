Вячеслав Фетисов: "Кубок мира покажет уровень нашего хоккея"

Прославленный в прошлом защитник, а ныне член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" подчеркнул, что предстоящий Кубок мира покажет уровень нашего хоккея. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

– Совсем скоро настоящая сборная России уезжает на Кубок мира. Что бы вы сказали им?

– Я бы хотел зайти в раздевалку сборной России перед финалом, но это будет непростой путь. Хотел бы пожелать им успеха, ведь вот этот формат лучших против лучших – это мечта любого спортсмена. Мы в свое время выиграли этот турнир единственный раз – в 1981 году. Хотелось бы пожелать нашим ребятам повторить этот успех. Надеюсь, у них появится тот самый мотиватор, который сможет найти нужные слова в нужное время в нужном месте. Хотя будет очень непростой турнир. Но для специалистов и любителей хоккея будет очень интересно.

– Реально ли достичь финала-то? Тут бы из группы выйти.

– Из группы выйти будет непросто, да. Но в любом случае это покажет уровень нашего хоккея. В любом случае нужно будет делать правильные выводы. Но я все-таки как-то надеюсь, что тот скептицизм, который у многих присутствует, станет дополнительным мотиватором для ребят. Тем более что у нас есть звезды – и самые крупные. Здесь, наверное, основная работа будет у тренеров. Они должны суметь дать ту тактику, что позволит ребятам реализоваться. Я думаю, что мотивация у всех будет высокая и даже запредельная. И многое будет зависеть от того микроклимата, который будет в команде. (Игорь ЕРОНКО)

Вячеслав Фетисов: "То, что молодые уезжают в НХЛ, идет на пользу только сборной"