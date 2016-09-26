14:55 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Вячеслав Фетисов: "Бобровский входит в историю нашего хоккея как самый лучший вратарь"

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что вратарь сборной России Сергей Бобровский постепенно входит в историю отечественного хоккея как самый сильный вратарь. Сборная России с Бобровским в воротах уступила в полуфинале Кубка мира команде Канады со счетом 3:5.

- Я видел игру канадцев с нами. Ничего там выдающегося, кроме высочайшего мастерства отдельных ребят (канадцев), не увидел, - цитирует "Р-Спорт" Фетисова. - Ожидал много большего от этой игры, но формат полуфинала и не предполагал ничего другого. Вполне можно было обыгрывать эту команду. Мне как специалисту ничего там (в игре сборной России) не приглянулось, кроме выдающейся игры нашего вратаря (Бобровского). Постепенно он входит в историю нашего хоккея как самый лучший вратарь.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160926/1098655377.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ShvartsGlass

Российского хоккея имеет ввиду, наверное.............без учета советского

15:15 26 сентября

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