16:27 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Вячеслав Буланов: "Направь Овечкин шайбу клюшкой, гол бы засчитали"

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Воскресенье. Торонто. Россия - Швеция - 1:2. Александр ОВЕЧКИН спорит с судьями, не засчитавшими его второй гол.Рука человека. Почему не засчитали гол Овечкина

Известный хоккейный арбитр Вячеслав Буланов прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой капитана сборной России Александра Овечкина в стартовом матче группового турнира Кубка мира против Швеции (1:2).

– Согласно правилам, после движения (сброса) шайбы рукой и последующего отскока от любого предмета взятие ворот не должно быть засчитано. Не важно, была ли это клюшка, экипировка соперника, самого хоккеиста или его партнера. Гол будет зафиксирован только в случае, если после движения рукой шайбу направят в ворота клюшкой.

– О чем свидетельствует обилие незасчитанных голов на Кубке мира?

– На нынешнем турнире взятия ворот отменяли после различных ситуаций. Нынешний мировой тренд состоит в том, чтобы шайбы забрасывали "чисто", без помехи вратарю и дополнительных факторов. Видимо, большое количество незасчитанных голов, особенно из-за помехи голкиперу в площади ворот, связано с этим. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zoolord

На мой взгляд касание было.

17:33

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