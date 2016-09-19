Вячеслав Буланов: "Направь Овечкин шайбу клюшкой, гол бы засчитали"

Известный хоккейный арбитр Вячеслав Буланов прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой капитана сборной России Александра Овечкина в стартовом матче группового турнира Кубка мира против Швеции (1:2).

– Согласно правилам, после движения (сброса) шайбы рукой и последующего отскока от любого предмета взятие ворот не должно быть засчитано. Не важно, была ли это клюшка, экипировка соперника, самого хоккеиста или его партнера. Гол будет зафиксирован только в случае, если после движения рукой шайбу направят в ворота клюшкой.

– О чем свидетельствует обилие незасчитанных голов на Кубке мира?

– На нынешнем турнире взятия ворот отменяли после различных ситуаций. Нынешний мировой тренд состоит в том, чтобы шайбы забрасывали "чисто", без помехи вратарю и дополнительных факторов. Видимо, большое количество незасчитанных голов, особенно из-за помехи голкиперу в площади ворот, связано с этим. (Евгений БЕЛОУСОВ)