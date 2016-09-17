Владислав Третьяк: "Знарку хоть в Канаде, хоть на Луне - он где угодно готов играть"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уверен, что главный тренер сборной России Олег Знарок не сильно переживает из-за нехватки опыта работы на маленьких площадках. По словам руководителя, он готов играть хоть на Луне.

- Знарок вообще молодец, вы же знаете его характер, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Он сильно не переживает, что у него не так много опыта игры в Северной Америке, он попроще смотрит на эти вещи. Ему хоть в Канаде, хоть на Луне - он где угодно готов играть, он знает свое дело, знает, как собирать команду. Сейчас главное - ему нужно правильно расставить игроков.