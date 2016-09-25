Владислав Третьяк: "Выступление сборной России на Кубке мира можно признать достойным"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после полуфинального матча Кубка мира-2016, что сборная Канады была объективно сильнее российского команды. Подопечные Олега Знарка уступили со счетом 3:5. Финале хозяева турнира встретятся с победителем матча между сборными Европы и Швеции.

– Команда билась, два периода по-настоящему были в игре, но не хватило нас, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Сегодня объективно Канада сильнее, что говорить. Тем не менее выступление на Кубке мира можно признать достойным. Турнир показал, что российский хоккей может с оптимизмом смотреть в сторону Олимпиады (2018 года) в Корее.