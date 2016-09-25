Владислав Третьяк: "Выступление сборной России на Кубке мира можно признать достойным"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после полуфинального матча Кубка мира-2016, что сборная Канады была объективно сильнее российского команды. Подопечные Олега Знарка уступили со счетом 3:5. Финале хозяева турнира встретятся с победителем матча между сборными Европы и Швеции.
– Команда билась, два периода по-настоящему были в игре, но не хватило нас, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Сегодня объективно Канада сильнее, что говорить. Тем не менее выступление на Кубке мира можно признать достойным. Турнир показал, что российский хоккей может с оптимизмом смотреть в сторону Олимпиады (2018 года) в Корее.
Дополнительная информация
http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096022053.html
Enich
очередная чушь в исполнении ПИУшника. слабее сборную я не видел. радуйтесь, что был боб, а то бы от Канады могли и 10 легко пропустить. стыдно за такого руководителя:(((
11:16 25 сентября
spawn0
шведам всрали, поэтому и вышли только в полуфинал,а не финал, провал,игры нет,одни эмоции и индивидуализм отдельных игроков.играл бы не Боб-проиграли бы все матчи. Третьяк-развалил хоккей.
09:13 25 сентября
Genocide
провал! любое место в хоккее кроме первого это провал!!! малкин и тарасенко турнир просто провалили! провал!
06:50 25 сентября
maxcds
мдааа.
06:35 25 сентября
RW.irk
Gulj---- Ковальчук-то давно в другом лагере оказался?)) А Радулова надо было брать? Или он теперь тоже среди тех, кто "все просрал"?)))
06:04 25 сентября
RW.irk
Catch----Ха-ха! Если бы в турнире любителей мы сейчас заняли второе место, это не было бы признано достойным результатом!
06:02 25 сентября
Catch
Интересно, когда Владислав Третьяк завоевал серебро в Лейк-Плэсиде, он тоже признавал это достойным результатом?! Или тогда другие критерии были? Почему сейчас глава ФХР пытается убедить нас в том, что наша сборная полный отстой, если четвёртое место на КМ для неё достойный результат???
05:54 25 сентября
sp2012
Никто и не сомневался,что Трепьяк скажет именно эти слова!!!!
05:52 25 сентября
Gulj
Вам не стыдно великий вратарь такую ересь нести,гнать надо поганной метлой Знарка,Овечкина,Малкина,а брать пример с Телегина который играет в КХЛ,брать надо было Мозякина,Ковальчука,а эти нхловцы все, всё просрали,а они ещё хотят в Корею,играйте в НХЛ на дядю Сэма бабло зарабатывайте.
05:44 25 сентября
HarryAngel
Я могу не читая, угадывать что скажет дядя Владя после очередного поражения сборной. Это плохой признак!
05:41 25 сентября
Сужу Кубок как могу
А вот и Владик :) отрапортовал. Заметьте, формулировочку : можно признать. А вдруг Папа скажет что провал, Владя и ответить, да, а можно и не признавать.
05:25 25 сентября