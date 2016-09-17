Владислав Третьяк: "У сборной России очень сильная атака и вратари"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил силу сборной России. По словам руководителя, не все игроки пока в форме, но это касается всех команд, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, Россия в своем первом матче на Кубке мира завтра сыграет со Швецией.

– Радует, что нет травмированных в команде. А вообще у нас очень сильная группа, и ребята это понимают, – отметил Третьяк. – Плохо, что еще не все в форме, но это сентябрь – у других такие же проблемы. У нас очень сильная атака и вратари.