19:57 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Владислав Третьяк: "У сборной России очень сильная атака и вратари"

0
0
0

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил силу сборной России. По словам руководителя, не все игроки пока в форме, но это касается всех команд, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, Россия в своем первом матче на Кубке мира завтра сыграет со Швецией.

– Радует, что нет травмированных в команде. А вообще у нас очень сильная группа, и ребята это понимают, – отметил Третьяк. – Плохо, что еще не все в форме, но это сентябрь – у других такие же проблемы. У нас очень сильная атака и вратари.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ