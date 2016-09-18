Владислав Третьяк: "КХЛ нужно переходить на маленькие площадки"

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что маленькая площадка, на которой проводятся матчи Кубка мира, не помешает сборной России показывать качественный хоккей. По его словам, такие площадки нужно вводить и в КХЛ.

– Такие мастера должны уметь играть и на маленьких, и на больших площадках. Мы и в 1972 году обыгрывали канадцев, и клубами их обыгрывали. И Кубок Канады в 1981 году выигрывали на их площадке, – цитирует официальный сайт Кубка мира-2016 Третьяка. – Конечно, здесь другая игра, потому что любая ошибка приводит к голевому моменту. Здесь нужно больше внимания и концентрации, тут невозможно отдохнуть и дать слабину. У нас в КХЛ на большой площадке можно в углах "потереть полы", отдохнуть. Здесь вратари все время должны быть начеку. С другой стороны, для вратаря это плюс – он не думает ни о чем другом, кроме игры. Не отвлекается. Это очень важно. Я любил здесь играть. Когда много бросков – это здорово. А когда играешь финальный матч с чехами на Олимпиаде-1998, по воротам наносится три-четыре броска, а потом следует выход два в одного, после которого решается судьба золотой медали. И ты стоишь с пеной во рту от злости... Психологически сложно стоять и ждать вступления в игру. А канадцы на маленькой площадке все равно играют в свой хоккей. Они в любом случае бросают больше, чем мы. Мы стараемся искать удобного партнера, а они сразу нацелены на бросок. Наверное, это правильно.

– Стоит ли КХЛ переходить на маленькие площадки?

– Я за. Я даже выступал в международной федерации по этому поводу и предлагал хотя бы срезать углы. Это надо сделать в первую очередь. Но они против, потому что якобы в Европе придется перестраивать очень много площадок, и первым четырем рядам не будет видно происходящего на льду. Не все готовы. Я буду говорить, чтобы хотя бы в КХЛ были срезаны углы. Я на эту тему вчера говорил с Олегом Знарком, и он согласился, что так будет интереснее. Сразу станет больше бросков. Ведь кому хоккей нужен в первую очередь? Он не для игроков, а для зрителей. Хоккеисты – просто исполнители. Если играть 0:0, а сейчас вратари под два метра, то хоккей станет зрителю не интересен. ИИХФ должна думать, что делать дальше: возможно, расширить ворота или уменьшить размер экипировки вратарей. В любом случае надо что-то делать для увеличения результативности. Люди платят немалые деньги, чтобы видеть голы. Ведь гол – это вершина игры.