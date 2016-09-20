07:14 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Владислав Наместников: "Россия приехала за золотом. Теперь все возможно"

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Нападающий сборной России Владислав Наместников отметил, что с утра узнал, что сыграет в матче Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Форвард признался, что ему было тяжело смотреть за первой игрой со Швецией (1:2) со стороны, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Должен был сразу забивать, но попал в штангу, – начал Наместников. – А потом немного повезло.

– Насколько тяжело было сидеть в запасе?

– Конечно, тяжело, всегда хочется играть. Но это решение тренера. А мне остается быть готовым в любой момент выйти и сыграть как надо.

– Вы и сегодня провели на льду немного времени. Почему?

– Думаю, было много удалений у обеих команд.

– Когда узнали, что играете?

– Утром на собрании.

– Как вам игра Бобровского?

– Он вытащил нас, молодчик. 43 сейва сделал!

– Интересная статистика: после 15 бросков у нас было ноль голов, а потом 4 гола за 4 броска.

– В раздевалке поговорили, сказали: больше бросать надо. Бросали. Вратарь не видел. Мы вышли на последний бой.

– Эта победа убедила вас, что мы можем тут на что-то рассчитывать?

– Конечно. Мы приехали за золотом. В первой игре проиграли, теперь выиграли. И сейчас все возможно.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Сергей_1979

Вот у нас национальная черта,гнобить и принижать собственные достижения.Да вы радуйтесь,что обыграли мега-крутую команду,при сумасшедшей поддержке трибун.Так нет,везде ищут негатив.

07:53

Сергей_1979

koshaus_ А с чего ты взял,что взрослые сильнее этой молодежи?)) Вот вы чудики. Эта молодежь,как минимум не уступает в классе взрослым командам,а то и превосходит. В скорости на 100% превосходит всех. И ребятки то молодые,не забывайте,восстанавливаются лучше.

07:50

КубокЛучшийМира

Как же их (особенно молодых) несёт то... Сейчас вон Кузя на МатчТВ тоже сказал, что во всех периодах, и в-третьем периоде тоже(!) мы хорошо играли. Опускайтесь на землю, ребята и пашите, пашите, пашите...

07:49

Сергей_1979

shvedero_Везет сильнейшим.

07:48

shvedero

шведы финны сша просто еще не готовы к сезону.. А Россия всегда не готова, откровенно - повезло сегодня. Но значит бог хоккея хочет так, надеюсь на выход из первой группы и солидный проигрыш в финале от канадцев.. Или же бронзу

07:46

koshaus

вы, блин, из группы выйдите сначала с такой то игрой...а если и выйдите, вас же взрослые СА команды просто вынесут, СА-молодежь вдвое вас перебросала 46–25, а что со взрослыми будет то, подумать страшно...

07:42

Сергей_1979

Россия вперед! Выйдем из группы-уже результат.Не выйдем,все равно хорошо-буду вспоминать эту прекрасную победу на родине хоккея.

07:37

polo-1

Экий ты шустрый. Хотя, на дурака всё случается.

07:33

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