Владислав Наместников: "Россия приехала за золотом. Теперь все возможно"

Нападающий сборной России Владислав Наместников отметил, что с утра узнал, что сыграет в матче Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Форвард признался, что ему было тяжело смотреть за первой игрой со Швецией (1:2) со стороны, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Должен был сразу забивать, но попал в штангу, – начал Наместников. – А потом немного повезло.

– Насколько тяжело было сидеть в запасе?

– Конечно, тяжело, всегда хочется играть. Но это решение тренера. А мне остается быть готовым в любой момент выйти и сыграть как надо.

– Вы и сегодня провели на льду немного времени. Почему?

– Думаю, было много удалений у обеих команд.

– Когда узнали, что играете?

– Утром на собрании.

– Как вам игра Бобровского?

– Он вытащил нас, молодчик. 43 сейва сделал!

– Интересная статистика: после 15 бросков у нас было ноль голов, а потом 4 гола за 4 броска.

– В раздевалке поговорили, сказали: больше бросать надо. Бросали. Вратарь не видел. Мы вышли на последний бой.

– Эта победа убедила вас, что мы можем тут на что-то рассчитывать?

– Конечно. Мы приехали за золотом. В первой игре проиграли, теперь выиграли. И сейчас все возможно.