Владислав Наместников: "Россия приехала за золотом. Теперь все возможно"

Нападающий сборной России Владислав Наместников отметил, что с утра узнал, что сыграет в матче Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Форвард признался, что ему было тяжело смотреть за первой игрой со Швецией (1:2) со стороны, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Должен был сразу забивать, но попал в штангу, – начал Наместников. – А потом немного повезло.
– Насколько тяжело было сидеть в запасе?
– Конечно, тяжело, всегда хочется играть. Но это решение тренера. А мне остается быть готовым в любой момент выйти и сыграть как надо.
– Вы и сегодня провели на льду немного времени. Почему?
– Думаю, было много удалений у обеих команд.
– Когда узнали, что играете?
– Утром на собрании.
– Как вам игра Бобровского?
– Он вытащил нас, молодчик. 43 сейва сделал!
– Интересная статистика: после 15 бросков у нас было ноль голов, а потом 4 гола за 4 броска.
– В раздевалке поговорили, сказали: больше бросать надо. Бросали. Вратарь не видел. Мы вышли на последний бой.
– Эта победа убедила вас, что мы можем тут на что-то рассчитывать?
– Конечно. Мы приехали за золотом. В первой игре проиграли, теперь выиграли. И сейчас все возможно.
Сергей_1979
Вот у нас национальная черта,гнобить и принижать собственные достижения.Да вы радуйтесь,что обыграли мега-крутую команду,при сумасшедшей поддержке трибун.Так нет,везде ищут негатив.
07:53
Сергей_1979
koshaus_ А с чего ты взял,что взрослые сильнее этой молодежи?)) Вот вы чудики. Эта молодежь,как минимум не уступает в классе взрослым командам,а то и превосходит. В скорости на 100% превосходит всех. И ребятки то молодые,не забывайте,восстанавливаются лучше.
07:50
КубокЛучшийМира
Как же их (особенно молодых) несёт то... Сейчас вон Кузя на МатчТВ тоже сказал, что во всех периодах, и в-третьем периоде тоже(!) мы хорошо играли. Опускайтесь на землю, ребята и пашите, пашите, пашите...
07:49
Сергей_1979
shvedero_Везет сильнейшим.
07:48
shvedero
шведы финны сша просто еще не готовы к сезону.. А Россия всегда не готова, откровенно - повезло сегодня. Но значит бог хоккея хочет так, надеюсь на выход из первой группы и солидный проигрыш в финале от канадцев.. Или же бронзу
07:46
koshaus
вы, блин, из группы выйдите сначала с такой то игрой...а если и выйдите, вас же взрослые СА команды просто вынесут, СА-молодежь вдвое вас перебросала 46–25, а что со взрослыми будет то, подумать страшно...
07:42
Сергей_1979
Россия вперед! Выйдем из группы-уже результат.Не выйдем,все равно хорошо-буду вспоминать эту прекрасную победу на родине хоккея.
07:37
polo-1
Экий ты шустрый. Хотя, на дурака всё случается.
07:33