Владислав Наместников: "Не собираюсь останавливаться на достигнутом"

Нападающий сборной России Владислав Наместников надеется на продолжение голевой серии на Кубке мира. В матче против сборной Северной Америки (4:3) форвард стал автором первой заброшенной шайбы россиян.

– Для меня это был первый матч за сборную, – цитирует "Р-Спорт" Наместникова. – Конечно, приятно забить в первой игре, надеюсь, что не остановлюсь на этом. Был долгий путь до сборной и приятно, что я сейчас здесь. Нервничал ли? Все спокойно прошло, в двух товарищеских матчах почувствовал атмосферу и сейчас все спокойно.