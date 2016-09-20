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Владислав Наместников: "Не собираюсь останавливаться на достигнутом"

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Нападающий сборной России Владислав Наместников надеется на продолжение голевой серии на Кубке мира. В матче против сборной Северной Америки (4:3) форвард стал автором первой заброшенной шайбы россиян.

– Для меня это был первый матч за сборную, – цитирует "Р-Спорт" Наместникова. – Конечно, приятно забить в первой игре, надеюсь, что не остановлюсь на этом. Был долгий путь до сборной и приятно, что я сейчас здесь. Нервничал ли? Все спокойно прошло, в двух товарищеских матчах почувствовал атмосферу и сейчас все спокойно.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160920/1089184328.html

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