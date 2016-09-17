Владислав Наместников: "На какую позицию Знарок поставит, там и буду играть"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Владислав Наместников в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что ему комфортно работать под руководством Олега Знарка. Форвард отметил, что в национальной команде готов играть на любой позиции.

- Поделитесь первыми впечатлениями от работы под руководством Олега Знарка.

- Мне нравится, мне комфортно. Мы с Олегом Валерьевичем познакомились еще в феврале, когда он приезжал в Питтсбург на наш матч с "пингвинами".

- Он уже тогда намекнул, что включит вас в состав на Кубок мира?

- Да нет, мы просто тогда поужинали, познакомились, на тему Кубка мира даже и не говорили. Конечно, я был приятно удивлен, обнаружив, что попал в состав.

- Вы же в клубе обычно играете в центре, а Знарок определил вас на край.

- Да я уже привык на самом деле, мне и в "Тампе" приходилось на всех трех позициях в атаке играть. Куда поставят, там и буду играть, хотя центр - это моя родная позиция, конечно.