Владимир Тарасенко: "Всегда приятно, когда сборная России собирается вместе"

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко в преддверии Кубка мира-2016 рассказал об атмосфере в национальной команде. Он отметил, что рад вновь оказаться в одном коллективе со своими близкими друзьями. Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто.

– Всегда приятно, когда сборная России собирается вместе, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко. - В команде у меня много друзей, много ребят, с которыми я играл на прошлых турнирах. Думаю, мы отлично проведем время, особенно перед стартом сезона НХЛ.

Наиболее близкими моими друзьями в команде являются Артемий Панарин и Дмитрий Орлов. Я знаю Орлова уже 15 лет, так что нам есть, что обсудить. Учитывая, что мы играем в разных конференциях НХЛ, у нас есть всего пара шансов в сезоне пересечься. А в последние пару сезонов эти матчи проходили в течение двух дней подряд, так что у нас даже не было времени поужинать вместе.

Сейчас после тренировок у нас много свободного времени, так что мы рассказываем друг другу кучу сумасшедших историй и много шутим. В сборной России так всегда. У нас классный коллектив. Все друг друга поддерживают. Мы хорошо проводим время и надеемся, что все и дальше будет так.