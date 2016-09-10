Владимир Тарасенко: "В Праге сборная России должна не допустить прежних ошибок"

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко подчеркнул, что в предстоящем выставочном матче в преддверии Кубка мира-2016 с Чехией команда постарается не допустить ошибок, допущенных в прошлой встрече. Поединок пройдет в Праге 10 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени.

– Прошло много времени с тех пор, как я провел последнюю игру в Санкт-Петербурге в сезоне 2012-13, так что было приятно снова сыграть здесь и быть тепло встреченным болельщиками, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Тарасенко. – Они были очень добры ко мне, и я чувствовал себя так, словно опять играю за СКА в КХЛ. Болельщики создали классную атмосферу, все было просто здорово, да и игра получилась хорошей. Мы победили, так что можно сказать, что играли лучше чехов. Тем не менее, нам есть над чем работать. Сейчас надо обсудить нашу игру и убедиться, что в субботнем поединке в Праге мы не допустим прежних ошибок.