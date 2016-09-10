03:29 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Владимир Тарасенко: "Стараюсь много не думать о Кубке мира, чтобы не было давления"

0
0
0

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко подчеркнул, что старается не думать много о предстоящем Кубке мира. По словам хоккеиста, это помогает ему справляться с давлением.

– У нас еще есть время до старта Кубка мира, когда 18 сентября в Air Canada Centre в Торонто мы встретимся со сборной Швеции, но мы должны продолжать работать и прогрессировать, – приводит официальный сайт турнира Тарасенко. – Что касается лично меня, то я стараюсь не слишком много думать о Кубке мира, чтобы не было такого давления. Я просто получаю удовольствие от общества лучших российских игроков.

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/tarasenko-dairy---about-game-with-czechs/c-281666106?tid=281230522

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ