Владимир Тарасенко: "Стараюсь много не думать о Кубке мира, чтобы не было давления"

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко подчеркнул, что старается не думать много о предстоящем Кубке мира. По словам хоккеиста, это помогает ему справляться с давлением.

– У нас еще есть время до старта Кубка мира, когда 18 сентября в Air Canada Centre в Торонто мы встретимся со сборной Швеции, но мы должны продолжать работать и прогрессировать, – приводит официальный сайт турнира Тарасенко. – Что касается лично меня, то я стараюсь не слишком много думать о Кубке мира, чтобы не было такого давления. Я просто получаю удовольствие от общества лучших российских игроков.