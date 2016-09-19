Владимир Тарасенко: "Слишком много хотели в матче со Швецией, поэтому играли скомканно"

Форвард сборной России Владимир Тарасенко подчеркнул, что не согласен с мнением, что его тройка с Евгением Малкиным и Николаем Кулеминым не сыгралась на Кубке мира. В воскресенье россияне со счетом 1:2 проиграли команде Швеции в первом матче на групповом этапе турнира.

– Первая игра, слишком много хотели, поэтому играли скомканно, – приводит "Р-Спорт" слова слова Тарасенко. – Мы недовольны результатом, должны играть лучше, даже обязаны играть лучше. Вам показалось, что я не сыгрался с Малкиным и Кулеминым? Я так не сказал бы. Вообще это не наше дело, в каких сочетаниях выходить. Наша задача – играть, проявлять свои лучшие качества, помогать команде. У нас есть кому распределять звенья. Двоякое чувство, потому что когда получаешь удовольствие от игры, то хочется сыграть красиво, но красиво не значит правильно.