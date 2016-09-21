Владимир Тарасенко: "Сейчас нужно начать проще играть в большинстве"

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко накануне заключительного матча группового турнира Кубка мира против команды Финляндии отметил, что нужно лучше играть в большинстве. По его словам, это ключевой элемент игры в сложных встречах.

– Нам нужна победа над финнами, чтобы пройти дальше, будем выходить и биться за свою страну, – цитирует "Р-Спорт" Тарасенко. – Главная наша проблема сейчас – это большинство, нам нужно найти путь, как забить в большинстве. В сложных матчах именно большинство, игра в неравных составах является решающим моментом. Сейчас нужно начать проще играть в большинстве.