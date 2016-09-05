Владимир Тарасенко: "Сборная России может рассчитывать на победу в Кубке мира"

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко подчеркнул, что нет смысла ехать на Кубок мира, если не ставишь пред собой самую высокую цель, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Форвард уверен, что национальная команда может рассчитывать на золотые медали.
- Перед соревнованиями подобного рода всегда немного нервничаешь, - начал Тарасенко. - Но сегодня была только первая тренировка. Думаю, завтра будет получше.
- Как провели лето?
- Был в Новосибирске. Потом пораньше сюда приехали - готовились здесь.
- Над чем-то конкретно работали?
- Надо всем помаленьку. Какой-то один навык развивать бесполезно, тогда другие отстанут. Надо усовершенствоваться во всем.
- Задачи на Кубок мира уже озвучены?
- Времени пока не было. Еще две недели впереди - все скажут.
- На что сборная России может рассчитывать?
- На золото. Нет смысла ехать на турнир, не ставя самую высокую цель. Если будем биться до конца и поддерживать друг друга - все получится.
- То, что вас назначили вице-капитаном в "Сент-Луисе", окрыляет?
- "Окрыляться" пока времени не было. Равно как думать об этом. Сейчас все мысли о сборной России.
hant64
Да какое золото? Последняя Олимпиада показала наш реальный уровень. Конечно, в спорте случается всё что угодно - и Исландия пробивается в четвертьфинал Евро, но подобные истории не про нашу хоккейную, и, тем более, футбольную сборные. Сорри, что помянул некстати кривоногих футболёров.
19:42