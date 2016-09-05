Владимир Тарасенко: "Сборная России может рассчитывать на победу в Кубке мира"

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко подчеркнул, что нет смысла ехать на Кубок мира, если не ставишь пред собой самую высокую цель, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Форвард уверен, что национальная команда может рассчитывать на золотые медали.

- Перед соревнованиями подобного рода всегда немного нервничаешь, - начал Тарасенко. - Но сегодня была только первая тренировка. Думаю, завтра будет получше.

- Как провели лето?

- Был в Новосибирске. Потом пораньше сюда приехали - готовились здесь.

- Над чем-то конкретно работали?

- Надо всем помаленьку. Какой-то один навык развивать бесполезно, тогда другие отстанут. Надо усовершенствоваться во всем.

- Задачи на Кубок мира уже озвучены?

- Времени пока не было. Еще две недели впереди - все скажут.

- На что сборная России может рассчитывать?

- На золото. Нет смысла ехать на турнир, не ставя самую высокую цель. Если будем биться до конца и поддерживать друг друга - все получится.

- То, что вас назначили вице-капитаном в "Сент-Луисе", окрыляет?

- "Окрыляться" пока времени не было. Равно как думать об этом. Сейчас все мысли о сборной России.