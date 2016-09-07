Владимир Тарасенко: "Посмотрим, на что способно наше звено с Кулеминым и Малкиным"

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко в преддверии Кубка мира-2016 выразил уверенность, что предстоящий контрольный матч с Чехией понравится болельщикам. Он отметил, что встреча поможет наладить взаимодействие с партнерами по команде. Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто.

– Контрольный матч против сборной Чехии в четверг понравится болельщикам, потому что видеть национальную команду в своем городе всегда приятно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко. – Но для игроков он будет непростым, потому что многие из нас за последние почти пять месяцев не имели игровой практики.

Но всегда приятно играть дома. Конечно, во многом это делается для болельщиков, но для нас это также возможность нащупать взаимопонимание и разобраться с составом звеньев. Через несколько дней посмотрим, на что способно наше звено с Николаем Кулеминым и Евгением Малкиным.

Я играл с Кулеминым несколько раз на чемпионатах мира и Олимпиадах. С Малкиным не приходилось играть ни разу, но это очень умный игрок, один из лучших в хоккее. Нам нужно больше обсуждать взаимодействие, искать варианты, что кому лучше подходит и перенести это на лед.