03:11 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Владимир Тарасенко: "Несколько раз играл с Малкиным – он один из лучших в мире"

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Форвард сборной России Владимир Тарасенко подчеркнул в преддверии стартового матча на Кубке мира-2016 против Швеции, что команда настроена на победу в турнире. Встреча со шведами состоится в воскресенье и начнется в 22.00 по московскому времени.

– Я несколько раз играл с Малкиным, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Тарасенко. – Он прекрасный хоккеист, один из лучших в мире. У нас много отличных ребят, да вообще все такие. Здорово собраться вместе таким составом. Готовность? Увидим завтра. Надеюсь, что мы готовы. Мы многое сделали и надеюсь, что нам удастся добиться успеха на этом турнире. У нас правда очень хороший состав, мы наслаждаемся проведенным вместе временем. Будем стараться выигрывать каждый матч и завоевать Кубок.

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https://www.wch2016.com/ru/news/team-russia-counts-on-tarasenko/c-281887666

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