Владимир Тарасенко: "Не особо ожидал, что попаду на обложку NHL17"

Нападающий "Сент-Луиса" и сборной России Владимир Тарасенко, прибывший в Санкт-Петербург для подготовки к Кубку мира-2016, в интервью пресс-службе СКА подчеркнул, что у каждого игрока национальной команды есть задача играть на победу. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

– Вы попали на обложку игры NHL17. Мы тоже голосовали за вас. Ожидали, что получится?

– Нет, не особо ожидал, потому что в это время шел плей-офф, и все мысли были о нем. Огромное спасибо болельщикам и вам в частности, что голосовали. Жду выхода игры.

– Все меньше времени до Кубка мира. Какие ожидания от этого турнира?

– Тяжело сказать. Никогда до этого в нем не участвовали. Но у каждого игрока сборной есть задача играть на победу. Сейчас с ребятами собрались и убедились в этом еще раз. Будем готовиться оказывать достойное сопротивление и выигрывать каждый матч.