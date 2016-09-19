Владимир Тарасенко: "Наша задача – хорошо подготовиться к завтрашней встрече"

Форвард сборной России Владимир Тарасенко после поражения от команды Швеции в матче группового турнира Кубка мира отметил, что необходимо хорошо подготовиться к следующей встрече против команды Северной Америки. По словам нападающего, нужно выходить на эту игру, как на последний бой.

– Это первый матч, наверное, нам слишком много хотелось сделать. В первом периоде было немного тяжело, мы давно не играли, поэтому все получилось немного скомкано, местами играли не в свою игру. Во втором мы допустили ошибки, которые привели к голам, где-то упустили инициативу, – цитирует Тарасенко официальный сайт ФХР. - Результатом не довольны, мы обязаны играть лучше. Каждое поражение – тяжелое, но у нас нет времени расстраиваться, завтра новый день и новая игра, поэтому необходимо разобрать ошибки, готовиться к завтрашнему матчу и стараться играть лучше.

– Ваше мнение по последнему эпизоду с незасчитанной шайбой

– Мы не комментируем решения судей. На этом чемпионате уже было несколько голов, которые были и просматривались, какие-то из них засчитали, как вчера в матче с участием сборной Канады. Нам тяжело определить, на это есть судьи. Как с формированием звеньев решения принимает тренер, так судьи принимают решения, засчитывать или не засчитывать шайбы. Нет смысла это оспаривать, игру мы уже проиграли. Теперь надо готовиться к следующим матчам.

– Завтра вам предстоит игра с командой молодых звезд, очень эмоциональной. Что нам необходимо изменить к этому матчу?

– У нас есть, кому об этом думать. Наша задача – хорошо подготовиться к завтрашней встрече, отдохнуть, провести восстановительные мероприятия и выйти на лед. По большому счету завтра многое решится, нам нужно выходить, как на последний бой. И не важно, против кого предстоит играть: против молодых звезд, Финляндии или кого-то еще.

– Россия практически в 3 раза превзошла Швецию по силовым приемам. Была такая установка или это произошло на эмоциях?

– Хоккей – жесткая игра. Опять же, мы проиграли этот матч, и уже нет смысла смотреть статистику. Надо разбирать ошибки, чтобы больше их не допускать

– Последние минуты при игре 6 на 5 команде практически удалось отыграться. Почему подобного не получалось при игре в большинстве по ходу встречи?

– По горячим следам сложно что-то сказать. Нам необходимо привести голову в холодное состояние, посмотреть видео, разобрать, что было правильно, а что нет и готовиться. Сегодня мы проиграли, но у нас есть хорошая команда. Мы верим, что сможем выиграть. Завтра мы должны выходить и играть на 400 процентов.