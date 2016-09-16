09:04 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Владимир Тарасенко: "Начало матча с Канадой получилось скомканным из-за эмоций"

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Нападающий сборной России Владимир Тарасенко после выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ) подчеркнул, что команда старается не думать о том, чего ей не хватило. По его словам, в начале встречи россиян переполняли эмоции.

- Мы стараемся не думать о том, чего нам не хватило, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Тарасенко. - Есть тренеры, которые все разберут. Наша задача - слушать их. Было тяжело играть первую встречу на маленькой площадке в Северной Америке. Было много эмоций, которые нас захлестывали, поэтому и начало получилось скомканным.

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https://www.wch2016.com/ru/news/russian-players-analyze-game-against-canada/c-281820896

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