Владимир Тарасенко: "Начало матча с Канадой получилось скомканным из-за эмоций"

Нападающий сборной России Владимир Тарасенко после выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ) подчеркнул, что команда старается не думать о том, чего ей не хватило. По его словам, в начале встречи россиян переполняли эмоции.

- Мы стараемся не думать о том, чего нам не хватило, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Тарасенко. - Есть тренеры, которые все разберут. Наша задача - слушать их. Было тяжело играть первую встречу на маленькой площадке в Северной Америке. Было много эмоций, которые нас захлестывали, поэтому и начало получилось скомканным.