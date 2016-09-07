22:40 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Владимир Тарасенко: "Цель России - двигаться шаг за шагом и выигрывать каждый матч"

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Нападающий сборной России Владимир Тарасенко в преддверии Кубка мира-2016 отметил, что его команде не стоит думать о шансах на победу в турнире, а концентрироваться на каждой предстоящей встрече. Кубок мира-2016 пройдет с 17 сентября по 1 октяюбря в Торонто.

– Сейчас мы не думаем о шансах, - приводит официальный сайт НХЛ слова Ткарасенко. - Наша цель – двигаться шаг за шагом и выигрывать каждый матч. Нам нужно концентрироваться на каждой следующей встрече и сохранять этот настрой на протяжении всего турнира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Тарасено

приводит официальный сайт НХЛ слова Ткарасенко ? а так то банально

23:33

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