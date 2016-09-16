Владимир Петров: "Защита сборной России - ахиллесова пята, поэтому нужно больше играть в атаке"

Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров уверен, что на Кубке мира сборная России должна больше времени проводить в атаке, нивелируя проблемы команды в оборонительной линии. По его словам, российские защитники уступают многим соперникам на турнире.

- Надо реально смотреть на вещи и правильно оценивать свои возможности, за счет чего мы можем хорошо выступить и победить, - приводит ТАСС слова Петрова. - У сборной есть свои козыри, но есть и слабые места. Однако они есть и у противников, поэтому будем надеяться на лучшее. Наш основной козырь - это атака, за счет которой мы можем поддавить соперника и навязать свою игру, поэтому нам стоит больше играть в атаке.

Наши игроки атаки готовы к силовой борьбе плюс технически очень хорошо оснащены. Однако их истинный уровень готовности мы узнаем только во время матчей. Оборона, увы, на сегодняшний день наша ахиллесова пята: защитники уступают многим командам на турнире по морфологическим признакам, все-таки в обороне должны быть более габаритные хоккеисты. Поэтому нам следует больше играть в атаке, как бы скрывая свои пороки, играть за счет силы и поменьше давать действовать сопернику в своей зоне.