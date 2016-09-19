Владимир Петров: "Сборная России оказалась беззубой. Теперь нужно спасать родину"

Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров считает, что в матче Кубка мира со сборной Швеции у российских игроков не горели глаза. По его словам, теперь подопечным Олега Знарка отступать некуда.

– Есть такое выражение: одни не могут, другие не хотят, – сказал Петров. – Мы считали, что наша сборная – одна из сильнейших на Кубке мира, а она оказалась беззубой. Только в последние пятьдесят секунд игры мы смогли что-то сделать. А в целом ничего не было. Глаза у ребят не горели, не было боевого заряда, ребята не играли через не могу.

– Видите в этом недоработку тренерского штаба или соперник был настолько хорош?

– Не сказать, что соперник оказался так хорош, просто нужно уметь преодолеть себя. А что касается тренера – его работа и заключается в том, чтобы вытащить из хоккеистов все, на что они способны, и даже больше этого. То, что умели делать Тарасов, Чернышев, Тихонов. Все это приходит через тренировочный процесс. Чтобы глубже копаться – нужно находиться внутри команды, а чисто визуально могу сказать, что нападение у нас беззубое, оборона сыграла в свою силу, как и вратарь, который показал то, на что способен.

– Все сейчас обсуждают отмененную шайбу Александра Овечкина. Судьи приняли верное решение?

– Я смотрел матч по телевизору, и сложилось впечатление, что Саша забросил шайбу рукой. Но, с другой стороны, у нас по телевизору только один просмотр, а там все досконально можно увидеть. Раз судьи приняли такое решение – значит, оно верное.

– Следующий матч мы проведем против сборной молодых звезд Северной Америки, которые разгромили финнов. Не опасаетесь повторения такого результата?

– Нам некуда отступать, поэтому обязательно нужно выигрывать. Да, они разгромили финнов, ну и что? У них молодые хоккеисты, которые доказывают, что они являются подрастающими звездами мирового хоккея, но нам нужна только победа.

– Не перегорят наши ребята после неудачного старта, тем более что матч нас ждет решающий?

– Почему они должны перегореть? Я так не думаю. У нас в сборной находятся такие зубры! Им не пристало перегорать. Нужно вылезать из окопа и спасать родину. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)