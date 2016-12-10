Владелец "Вашингтона": "Надеюсь, сможем еще провести Кубок мира"

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис считает, что опыт проведения Кубка мира нужно повторить. По его словам, болельщики и игроки возвращение турнира восприняли позитивно.

– С моей точки зрения, Кубок мира увенчался успехом, – цитирует официальный сайт НХЛ Леонсиса. – Мы провели выставочный матч на своей арене в Вашингтоне. Болельщикам он понравился. Лучшие хоккеисты мира представляли свои страны. Это потрясающее зрелище. Надеюсь, что мы сможем еще раз провести такой турнир. Я это горячо поддерживаю.