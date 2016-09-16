19:55 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Витолиньш дал понять, что Радулов - кандидат на участие в Кубке мира в случае травм

0
0
0

Тренер сборной России Харийс Витолиньш, отвечая на вопросы журналистов о резерве команды на случай травм на Кубке мира, дал понять, что форвард "Монреаля" Александр Радулов - в списке возможных кандидатов, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- В России все играют и находятся в форме, - сказал Витолиньш. - Вопрос по ребятам из НХЛ - таким, как Радулов. Насколько, только тренируясь в Монреале, он готов помочь сборной.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье, 18 сентября.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ