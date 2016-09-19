13:22 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Виталий Мутко: " У сборной России на Кубке мира хороший потенциал"

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Министр спорта России Виталий Мутко считает что, несмотря на поражение в первом матче на Кубке мира от команды Швеции (1:2), сборная России должна реализовать свой потенциал на турнире. Также министр отметил, что подопечным Олега Знарка предстоит очень тяжелый следующий матч против сборной Северной Америки.

– Первая игра. Два периода играли на равных, но это спорт, – цитирует ТАСС Мутко. – Сражались две серьезные команды. У сборной России хороший потенциал, его надо реализовать. Сегодня предстоит тяжелейший матч. И это правильно, что североамериканцы наигрывают своих молодых хоккеистов на таком серьезном турнире.

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