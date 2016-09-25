Виталий Мутко: "Сборную России не за что критиковать"

Министр спорта Виталий Мутко отметил, что сборную России не за что критиковать в полуфинальном матче Кубка мира против команды Канады (3:5). По словам руководителя, соперник был просто сильнее.

– Канада – очень сильная команда, все сметает на своем ходу. Сейчас результат уже не такой ошеломляющий – вели даже по ходу игры, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – За что ребят критиковать? У ребята и желание было, и мотивация, и играли. Да, можно расстраиваться поражению всегда, но что критиковать, если тебя обыгрывают или сильнее тебя?

Наши ребята играли с огромным желанием. Они сегодня уровень свой показывают. Это спорт в конечном итоге. Да, надо работать, надо тренироваться, надо, чтобы и молодежь в этой команде совершенствовалась на этом уровне, совершенствовала мастерство. Что сделаешь, если обыгрывают. Значит, есть немножко посильнее команды.