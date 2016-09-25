Виталий Мутко: "Сборную России не за что критиковать"

Министр спорта Виталий Мутко отметил, что сборную России не за что критиковать в полуфинальном матче Кубка мира против команды Канады (3:5). По словам руководителя, соперник был просто сильнее.
– Канада – очень сильная команда, все сметает на своем ходу. Сейчас результат уже не такой ошеломляющий – вели даже по ходу игры, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – За что ребят критиковать? У ребята и желание было, и мотивация, и играли. Да, можно расстраиваться поражению всегда, но что критиковать, если тебя обыгрывают или сильнее тебя?
Наши ребята играли с огромным желанием. Они сегодня уровень свой показывают. Это спорт в конечном итоге. Да, надо работать, надо тренироваться, надо, чтобы и молодежь в этой команде совершенствовалась на этом уровне, совершенствовала мастерство. Что сделаешь, если обыгрывают. Значит, есть немножко посильнее команды.
Дополнительная информация
http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096905463.html
alexigot
Да Канаду не за что, разве про допинговый коктейль хотя бы министр может поинтересоваться – у меня рядом с домом есть секция хоккея, но это для весьма состоятельных родителей. Нет у нас как Швеции – сначала жители голосуют за приоритетный вид спорта для из детей, а затем из их налогов это детям бесплатно предоставляют.
22:39 25 сентября
пошливы
Если этот клоун считает, что команда состоящая из звёзд НХЛ слабее команды состоящей также из звёзигроков НХЛ слабее - то зачем тогда им ехать на Кубок Канады. Пускай обкатывают молодёжную сборную или сборную КХЛ и не претендуют на первое место.
22:39 25 сентября
zeromanj
Какой министр спорта, такой и тренер хоккейной сборной
19:54 25 сентября
Lars Berger
Хотя Леонтьич и ЧУ-ДИК, но... Согласен с ним на все 100%.
18:06 25 сентября
HarryAngel
Мутько опять включил дурака и хочет отделаться общими фразами. Современный хоккей - это не толкотня за шайбу во дворе. Это шахматы, почти наука, здесь все изучено, исследовано и обосновано обильной статистикой. По объективным показателям можно сказать, готова команда к турниру или нет. По одному количеству поперечных передач за игру выявляют аутсайдеров. И одними дурацкими спичами типа "ребята старались" нас не обвести. Куле толку в старании, если отлично укомплектованная команда не готова не то что противостоять серьезному сопернику, но играть вообще. Кто за это ответит? Почему отдохнувшие за лето "звезды" выглядели дохлыми утками? Зачем держать тренера, который не понимает современный хоккей и не делает никаких выводов? ..
17:36 25 сентября
Boleijj protiv
Кинжал ------------- 76-ом не было всех звезд у СССР, в 79-ом обыграна сборная НХЛ, в 81-ом победа, в 84-ом обидное поражение канадцем в овертайме, в 87-ом судья украл победу, в 91-ом не сильнейший состав.
17:33 25 сентября
шаша2
Вали нахрен футбольный путин.
17:24 25 сентября
igorvasilevich
Бездарь рассуждает о бездарностях. Критиковать нужно всегда, а то наши спортсмены страх теряют и начинают играть через одно место.
16:37 25 сентября
Кинжал
блин, А КОГДА БЫЛО НЕ ТАК? Когда "профессионалов" не допускали на ОИ и ЧМ и золото розыгрывали ссср и чсср? не помню, чтобы были на голову сильнее канадцев (8-1 не в счет), в основном на равных или послабее, как и сейчас.
16:21 25 сентября
adamantane'
И даже "славный" дуэт защитников Емелин-Марков не за что, а, Мутько?
16:18 25 сентября
цска 19781978
Ну не шмогла, я не шмогла. Что критиковать ,то
16:12 25 сентября
Singbеrt7
Конечно не за что критиковать, начинаем уже привыкать. Вторые и третьи места нужно отныне воспринимать, как достижение. так же как и в футболе, выход из группы считать огромным достижением.
15:52 25 сентября
Slim Taller
Если захотеть,то можно найти за что критиковать.Очевидно было.что Канада наголову сильнее.Значит.со шведами нужно было костями ложиться.Тогда в полуфинале была-бы Европа.
15:28 25 сентября
dt
Ну, наконец-то главный спортивный эксперт страны высказался.. День не зря прошёл.
15:19 25 сентября