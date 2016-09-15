Виталий Мутко: "Сборная России находится в нормальной форме перед Кубком мира"

Министр спорта Виталий Мутко отметил уровень самоотдачи игроков сборной России в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ). Руководитель уверен, что национальная команда находится в нормальной форме перед стартом Кубка мира.

- Ребята сыграли здорово с огромной самоотдачей, наша команда провела хороший матч, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - И все-таки это был тренировочный матч, но было видно огромное желание. Опасения перед стартом Кубка мира? У сборной сейчас нормальная форма, я не вижу здесь проблем.