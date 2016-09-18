Виталий Мутко: "На Кубке мира от сборной России ждем хорошей игры и результата"

Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил надежду на успешное выступление сборной России на Кубке мира-2016. Сегодня подопечные Олега Знарка проведут первую игру на турнире - в 22.00 по московскому времени стартует их поединок со Швецией.

- От сборной России всегда одни ожидания - хорошей игры, хорошего результата, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - После большого перерыва возобновили Кубок мира, собраны лучшие игроки. Хочется, чтобы ребята просто порадовали нас большой самоотдачей, красивой игрой.

Мастеров в нашей команде достаточно. Хочется выразить надежду, что мы неплохо выступим. Конечно, все ожидают финала определенного. Но это хоккей, очень сильные и непредсказуемые команды и у Финляндии, и у Швеции. Сегодня со шведами играем, у них много техничных игроков. Надо сначала пройти подгруппу, выйти в плей-офф. Пожелаем удачи ребятам.

Много интересных и талантливых игроков. В целом, хороший турнир, интересный. Первые игры посмотрели - канадцы, конечно, в потрясающей форме, хорошо выглядят. Вчера сборная Европы американцев обыграла. Будем наслаждаться хоккеем! Надеюсь, что наши ребята нас порадуют.