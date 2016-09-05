15:05 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Варламов "открыл" подготовку сборной России к Кубку мира

0
0
0

Сборная России начала свой сбор в рамках подготовки к Кубку мира 2016 года, информирует пресс-служба ФХР. Первым на лед СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге вышел вратарь национальной команды Семен Варламов. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет.

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ