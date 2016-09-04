15:33 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Валерий Зелепукин: "Кубок мира – турнир очень высокого уровня, но проходит он в сентябре"

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Исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин​​ считает Кубок мира турниром высокого уровня. Тем не менее, он отметил, что минус этого первенства в том, что проходит оно в сентябре.

– Кубок мира – турнир очень высокого уровня, но есть одно но – он проходит в сентябре, – цитирует пресс-служба КХЛ Зелепукина. – Для хоккеистов – это летний хоккей. Ребята из всех сборных только еще будут входить в сезон, им надо сыграть 5-10 матчей, чтобы войти в ритм. Я уверен, что физически команды подготовятся хорошо, но игровую форму набрать к этому времени нереально. В этом плане с Олимпиадой сравнивать Кубок мира достаточно сложно – на Игры хоккеисты приезжают в тонусе, и это дает главному турниру четырехлетия дополнительную зрелищность.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/04/317774.html

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