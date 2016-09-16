Вадим Шипачев: "Я очень рад, что попал на Кубок мира"

Нападающий сборной России и СКА Вадим Шипачев выразил удовлетворение тем, что он выступит в составе национальной команды на Кубке мир-2016, который пройдет в Торонто. В стартовом матче турнира россияне встретятся со Швецией.

– Конечно, я очень рад, что попал на такой турнир, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Шипачева. – Будет интересно посмотреть на себя на таком уровне. Здесь выступят сильнейшие в мире игроки. Это круто. Для меня в первую очередь важно, чтобы команда сыграла хорошо, тогда и каждого из нас высоко оценят. Здесь я буду работать на команду. Все для нее.