Вадим Шипачев: "Россия играла неуверенно в первом периоде матча с Канадой"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев уверен, что команда могла одержать победу в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ). По словам форварда, в первом периоде встречи россияне играли неуверенно.

- Первый период у нас не получился, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Шипачева. - Мы играли неуверенно. Во втором периоде были кое-какие моменты, мы их по крайней мере начали их создавать.

Из минусов отмечу игру на вбрасываниях, в частности мою. Кроме того, мы опять пропустили в концовке. Потом игра перешла в овертайм, и по такой игре мы вполне могли выиграть. Жаль, что этого не произошло.