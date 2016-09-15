Вадим Шипачев: "Если появятся предложения из НХЛ – буду рассматривать"

Нападающий СКА и сборной России Вадим Шипачев заявил, что после окончания текущего сезона может подписать контракт с одним из клубов НХЛ. Шипачев в составе сборной России будет играть на Кубке мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября.

– Я же раньше в Северной Америке играл только с молодежкой, когда мы ездили на матчи против команд CHL (Канадской хоккейной лиги), так что для меня игра в Питтсбурге была новым опытом, – приводит слова Шипачева "Р-Спорт". – Мне очень понравилось, мне вообще пока все здесь нравится – арены, где играем, тренировочные арены, в целом организация и сама игра. К ней нужно еще привыкать, конечно, но это прикольно, мне нравится. Поживем-увидим, что будет дальше. Закончится сезон, и если будут предложения из НХЛ – буду рассматривать.