Вацлав Проспал: "Сборная Чехии закончила играть после первой пропущенной шайбы"

Тренер сборной Чехии Вацлав Проспал после матча группового турнира Кубка мира с Канадой (0:6) выразил сожаление по поводу крупного поражения. Он подчеркнул, что команда перестала играть после первой пропущенной шайбы.

– Сложно найти слова после поражения с таким счетом, – приводит "Р-Спорт" слова Проспала. – Хотя, несмотря на итоговые 0:6, мы неплохо начали матч и имели несколько возможностей забить. Но тут мы пропустили… После первого гола было такое впечатление, что команда закончила играть. Ребята стали принимать неверные решения. Впрочем, турнир только начался. Это только одна игра, а шесть очков позволяют выйти из группы. Мы должны быть готовы к следующей игре, теперь она еще важнее, чем прежде.