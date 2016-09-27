Уэйн Гретцки: "Сборная США - большое разочарование Кубка мира"

Легендарный форвард Уэйн Гретцки в преддверии первого финального матча Кубка мира между Канадой и сборной Европы выразил мнение, что на данный момент "Кленовые листья" доминируют в современном хоккее, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По его словам, лучшим игроком в мире на данный момент является нападающий Сидни Кросби.

- США - большое разочарование, - сказал Гретцки. - Финляндия и Чехия тоже не порадовали. Зато отлично себя проявили сборная Европы и Северной Америки. Канада - она и есть Канада. Это канадская игра, и сегодня мы доминируем, а Кросби - лучший игрок в мире не только из-за таланта, но и потому что работает больше всех.

Тренерский штаб сборной Европы проделал прекрасную работу. В их составе много отличных игроков, в частности, Анже Копитар. Было необходимо их объединить, что отлично получилось.