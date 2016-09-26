Уэйн Гретцки: "Канадцы показывают лучшую игру в самые важные моменты"

Легендарный Уэйн Гретцки, говоря о соперничестве России и Канады, подчеркнул, что хоккеисты канадской сборной показывают лучшую игру в самые важные моменты, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 55-летний канадец также отметил, что ему понравился новый ледовый дворец в Эдмонтоне.

– Мы проиграли СССР первую игру в Монреале, и когда мы ехали в Гамильтон, я говорил: как здесь будет? Я бы хотел играть в Торонто, в Мэйпл Ливз Гарден. Но маленький дворец в Гамильтоне буквально горел хоккеем, и там мы перевернули серию.

В Ванкувер я поехал просто как болельщик, мне не надо было работать, и я посещал разные виды спорта. На наших игроков было большее давление, чем в Солт-Лейк-Сити. Но канадцы отличаются тем, что показывают лучшую игру и поднимают свой уровень в самые важные моменты. Так и поступил Кросби, забив победный гол в овертайме.

Я был в новом дворце в Эдмонтоне, он уникален и ни на что не похож. Я взволновался настолько, что захотел покататься на его льду, хотя до того об этом не думал. Так мне нашли пару коньков, и я 10 минут получал огромное удовольствие, катаясь там.